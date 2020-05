Champion de France 2020, Verratti et Thiago s’offrent un record

Hier, la LFP a validé l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. L’instance du football français a donc titré le PSG, pour la neuvième fois de son histoire. Un titre historique pour deux joueurs des Rouge & Bleu. En effet, avec sept titres depuis leur arrivée à l’été 2012 (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020), Marco Verratti et Thiago Silva ont égalé le record du nombre de titre de champion de France pour un joueur, comme l’a rapporté RMC Sport. Avant eux, cinq joueurs avaient réussi cet exploit. Grégory Coupet, Sidney Govou et Juninho avec Lyon (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Jean-Michel Larqué et Hervé Revelli avec Saint-Etienne (1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976).

Qui dit fin de saison dit également récompense individuelle. Et pour la deuxième fois en deux ans, Kylian Mbappé est sacré meilleur buteur de Ligue 1. Le numéro 7 parisien a inscrit 18 buts en 20 matches cette saison. Wissam Ben Yedder a également marqué 18 buts (en 26 matches), mais Mbappé a un meilleur ratio que lui et est donc sacré meilleur buteur. Du côté des passeurs, il n’y a pas photo. Angel Di Maria remporte le trophée avec 14 offrandes, loin devant son premier poursuivant, Islam Slimani (8 buts). C’est la deuxième fois qu’il remporte ce trophée (après la saison 2015-2016, 18 passes décisives).