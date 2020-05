Champions League : un possible quart de finale sur terrain neutre le 13 ou 14 août (Sky)

Les supporters du PSG attendent de revoir leur équipe à l’entraînement, en match et tout particulièrement en Ligue des champions. Car le rideau est tombé – à cause de la Covid-19 – juste après un joyeux 11 mars synonyme de qualification pour les quarts de finale de la reine des compétitions de clubs. Après avoir éliminé le Borussia Dortmund, qui est quand jouera le PSG ?

Sky Sport met en avant une hypothèse évoquée lors d’une réunion UEFA/ECA (association des clubs européens). Il s’agirait de disputer les derniers huitièmes de finale les 7 et 8 août. Puis les 13 et 14 août seraient les dates des quarts de finale avec un seul match éliminatoire sur terrain neutre. Les demi-finales et les finales se joueraient ensuite en Turquie, à Istanbul, en mode Final Four (finale le 29 août). Ce qui signifiait que le PSG est à deux tours de la finale de la Champions League.

Pour rappel, les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).