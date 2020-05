Charbonnier : “Pour le PSG, c’est Camavinga qu’il faut, il a un Ndidi dans chaque jambe”

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans) va pouvoir découvrir la Ligue des champions s’il reste en Bretagne la saison prochaine. Mais en cas de transfert, il est aussi probable que le jeune milieu de terrain entende l’air convoité de l’UEFA Champions League. Potentiellement au PSG ? Plusieurs noms circulent dans les colonnes mercato afin de renforcer l’entre-jeu parisien : Tiémoué Bakayako (25 ans, sous contrat avec Chelsea et prêté à Monaco), Thomas Partey (26 ans, Atlético de Madrid), ou encore Wilfried Ndidi, joueur de 23 ans de Leicester.

“Wilfred Ndidi pour le PSG, je ne suis pas trop fan de l’idée…”, a commenté l’ancien portier devenu consultant RMC Lionel Charbonnier, samedi soir. “Moi je suis bloqué sur un joueur : Eduardo Camavinga. Il n’a pas exactement le même profil mais ça me ferait trop chier s’il partait à l’étranger ! Pour le PSG, c’est Camavinga qu’il faut même s’il va être à 60-70M€. Il a un Ndidi dans chaque jambe. C’est nettement au dessus. Et pour Camavinga, s’il devait absolument partir dans un grand club, ce serait plus facile de s’adapter en France qu’en Espagne (il est ciblé par le Real Madrid, ndlr) où la culture est différente. Il pourrait se perdre plus vite que s’il allait au PSG.”