Chaudel : “On a que des décisions franco-françaises alors que le football est international”

Que ce soit le gouvernement, la fédération ou la Ligue, les décisions de la semaine (arrêter les championnats) ont toutes été prises avec un prisme national, alors que le football est international. C’est ce que Vincent Chaudel, directeur de l’observatoire économique du sport, a observé et regretté au micro d’Europe 1 ce dimanche.

“Les clubs rencontrent de gros problèmes de trésorerie. De là à dire qu’il y aura des faillites, on ne peut pas le garantir. En revanche il y a de grosses difficultés puisque l’arrêt de la compétition c’est la perte actée d’un quart des revenus de l’exercice 2019/2020, environ 400 millions d’euros. Evidemment, ça pose un gros problème. La France n’est pas toute seule. Les problèmes économiques liés au Coronavirus sont partagés. Le mercato est une activité importante dans l’économie du football français. L’année dernière c’est un solde positif de 278M€ pour le football français, qui malgré cela avait perdu 160 millions d’euros… La situation initiale n’était déjà pas florissante. Ça risque de s’aggraver car les championnats de certains pays voisins vont peut-être reprendre prochainement alors que nous on l’a arrêté. Les Allemands ont déjà repris l’entraînement. Ils devraient reprendre les matches mi-mai. Là où on perd 400M€, les Allemands vont peut-être sauver une partie des droits télé et du marketing. Ils sauveraient quelque chose comme 500 millions d’euros. C’est à dire qu’on aurait -400 et eux +500. Voilà le risque pour le football français, une perte de trésorerie et une perte de compétitivité. Le contexte amène nos politiques à choisir le principe de précaution et en l’occurrence nous sommes le dernier grand pays à déconfiner. Le timing n’est pas bon. Il faut attendre de voir ce que font nos voisins et s’adapter en fonction. Le problème est d’abord franco-français avec l’interdiction d’une reprise d’ici août, la LFP qui entérine… que des décisions franco-françaises alors que le football est international.”