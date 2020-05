Chiellini : “Mbappé est meilleur que Neymar, il est plus consistant”

Giorgio Chiellini (35 ans), défenseur de la Juventus, est actuellement très présent dans les différents médias via son autobiographie, et la promotion qui l’accompagne. Concernant les deux grandes stars du PSG, l’international italien penche vers Kylian Mbappé plutôt que Neymar. Il voit le champion du monde sur le toit du football mondial.

“Mbappé, un joueur vraiment unique! La première fois que je l’ai vu à la télévision, c’était en Ligue des champions 2016-17, lors Manchester City-Monaco. Impressionnant. A la fin de la première mi-temps, j’avais demandé à Fabio Paratici (dirigeant de la Juventus): “qui est-il ? De quelle planète vient-il ?” Fabio m’avait répondu : “Oui, je sais. Nous le connaissons depuis un certain temps”. C’était un attaquant imparable, il n’avait que 18 ans. Cette année-là, nous les avions affronté en demi-finale. Il a maintenant 21 ans et est déjà champion du monde. Allure, technique, instinct… Il ne manque de rien. C’est un joueur qui dégage quelque chose, un chef-d’œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, il est plus consistant. L’avenir lui appartient.”