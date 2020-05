Christiane Endler et la frustration de ne pas avoir pu jouer le match contre l’OL

Possiblement meilleure gardienne de but de l’histoire du PSG, Christiane Endler a accordé quelques mots au site officiel du club lors d’une séance individuelle à Bougival, où se situe le centre d’entraînement de la section féminine. La Chilienne a passé le confinement en France, ce qui fût difficile. La joueuse prépare désormais plus activement le retour à la compétition.

“Il y a déjà des dates qui commencent à circuler mais il y n’y a rien d’officiel car cela dépend de la situation en France et de l’évolution de cette pandémie. Pour l’instant, on continue donc à s’entraîner seule en salle ou chez soi afin de toutes se retrouver dans un état de forme optimal pour la reprise, commente Endler. Pour moi, être loin de ma famille a été très difficile. Je n’ai pas pu la rejoindre. J’ai aussi ressenti le manque de football car c’est ma passion et mon métier. J’essaie d’être positive en espérant que tout cela se termine rapidement.“

L’arrêt de la D1 alors que le PSG devait recevoir Lyon et pouvait prendre la tête du classement en s’imposant à Jean-Bouin (3 points d’écart) a été une frustration pour la section féminine. “Cette deuxième place n’était pas l’objectif que nous avions en tête. Nous étions très proches de Lyon au classement et les matches les plus importants restaient à disputer, dont ce match retour face aux Lyonnaises“, souligne Christiane Endler.