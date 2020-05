Cinq joueurs du PSG présents dans le onze-type de Ligue 1 de Goal

Champion de France pour la neuvième fois de son histoire (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020), le Paris Saint-Germain a facilement dominé la saison 2019-2020 de Ligue 1. Et malgré cette hégémonie, seulement quatre joueurs (Verratti, Di María, Neymar et Mbappé) du PSG étaient présents dans le onze-type de L’Equipe. Aujourd’hui, le site Goal.com a dévoilé son onze-type de la saison de Ligue 1, avec la présence de cinq Parisiens.

À l’instar du quotidien sportif, Verratti, Di María, Mbappé et Neymar y figurent. De son côté, Thiago Silva est présent en défense centrale, en compagnie du Rémois, Yunis Abdelhamid. “O Monstro a repris du poil de la bête cette saison, et ce sont les attaquants de Ligue 1 qui en ont fait les frais. Que ce soit avec Marquinhos, Kimpembe ou Kouassi, le défenseur central parisien ne tremble jamais dans le championnat français. Une valeur sûre.” a expliqué le média sur son site internet. Au poste de gardien, Steve Mandanda (OM) a été préféré à Keylor Navas. Un onze qui se compose donc de cinq Parisiens, trois Rennais (Maouassa, Traoré, Camavinga), un Monégasque (Ben Yedder), un Rémois (Abdelhamid) et un Marseillais (Mandanda).

XI type de Ligue 1 de la rédaction Goal.com (4-4-2) : Mandanda – Traoré, Silva, Abdelhamid, Maouassa – Di María, Verratti, Camavinga, Neymar, Mbappé, Ben Yedder.