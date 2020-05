Le Corriere dello Sport pense que Pjanic au PSG, “c’est possible”

Depuis des semaines, la presse italienne fantasme sur un Mauro Icardi à la Juventus et un Miralem Pjanic (30 ans) au PSG. Ce lundi, dans le Corriere dello Sport, on estime comme “possible” une signature du Bosnien à Paris d’autant plus qu’il n’est plus “intransférable” après quatre saisons à Turin, qu’il n’est pas considéré comme irremplaçable par Maurizio Sarri, et que Leonardo l’apprécie.

Miralem Pjanic plus Mattia De Sciglio dans la balance contre Mauro Icardi, l’idée séduit le journal sportif. Comme l’hypothèse d’un échange avec Leandro Paredes. Le Corriere dello Sport envisage aussi un troc avec Barcelone contre Arthur… Bref, le quotidien transalpin a visiblement très envie d’envoyer l’ancien Romain et Lyonnais loin de l’Italie…