Courbis : “Avoir une solidarité pour faire une année seulement à 22 clubs”

Le 30 avril dernier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de mettre un terme à la saison 2019-2020 de Ligue 1, permettant ainsi au PSG d’être sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire. Une décision contestée par certains clubs, dont l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. De leur côté, Amiens (19e) et Toulouse (20e) ont été relégués en Ligue 2. Dans l’After de RMC Sport, Roland Courbis estime que la saison 2020-2021 de Ligue 1 pouvait se disputer à 22 clubs.

“J’ai pour habitude de me mettre à la place des gens. Être évincé ou viré, je ne parle pas spécialement de Lyon mais des équipes qui descendent (Amiens et Toulouse, ndlr) à 10 journées et 30 points de la fin. Sincèrement, on pourrait exceptionnellement avoir une solidarité dans le football. C’est plus catastrophique de descendre que de ne pas monter (en Ligue 1) et avoir une solidarité pour faire une année seulement à 22 clubs. Un an, avec en plus les dates de la Coupe de la Ligue qui serviraient aux quelques matches de plus, ça me paraît être tout à fait logique.”