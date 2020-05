Courbis : “Imaginons que ce virus dans 8/10 jours a disparu… on va être les cons!”

Le PSG pourrait retrouver la compétition le samedi 1er aout avec une finale de la dernière Coupe de la Ligue contre l’Olympique Lyonnais. Une semaine plus tard (samedi 8), il s’agira potentiellement de la finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne puis de la dernière ligne droite en Ligue des champions (à compter du 11/12). Une situation qui pourrait être incongrue si ailleurs en Europe on s’entraîne, on joue, avec une pandémie de Covid-19 qui s’est éteinte. Pour Rolland Courbis, en France on n’est pas loin de passer pour des “cons” avec la décision de stopper la Ligue 1.

“On ne va pas nous prendre pour plus cons que ce qu’on est. Le Premier ministre n’a pas pu prendre sa décision le 28 avril sans avoir dialogué avec les représentants de notre football. Forcément avec Le Graët. Le 28 avril il fallait décider de ne rien décider. Ce n’était pas sorcier. C’est impatience je ne la comprends toujours pas. Intellectuellement je dois être en dessous de la moyenne…”, a lancé Courbis sur RMC. “Aujourd’hui on devrait être en train d’attendre pour savoir si on reprend. Il y aura la fête de la musique le 21 juin et tu n’auras pas le football… Comme pour le reste, on aurait dû attendre le 28 mai pour décider. Et puis j’ai quand même l’impression que depuis une vingtaine de jours, le chiffres tous les jours nous permettent d’être optimistes. Imaginons que ce virus dans 8/10 jours a disparu... une fois de plus on va être les cons !“