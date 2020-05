Courbis : “Quand on est le PSG on peut avoir les boules !”

La Bundesliga a repris ce samedi après-midi. Cinq rencontres se disputent actuellement à huis clos et dans de conditions d’encadrement strict. A la pause, le Borussia mène 2-0 contre Schalke 04 et Fribourg a marqué le seul but de la première période à Leipzig. D’autres grands championnats comptent reprendre en juin si la situation sanitaire continue de s’améliorer. Et du côté de l’UEFA on est désormais parfaitement convaincu que la Champions League interrompue mi-mars à la moitié des huitièmes de finale retour pourra s’achever cet été.

Du coup, il n’est pas exclu que le PSG se retrouve dindon de la farce des quarts de finale de la Ligue des champions, seul club sans matches officiels dans les jambes, ou presque (les deux finales des coupes nationales), pour attaquer la dernière ligne droite européenne. C’est du moins la crainte exprimée par Rolland Courbis sur RMC : “Qu’on puisse avoir les boules quand on est le PSG parce que les championnats reprennent et pas la Ligue 1 et que les quarts de finale de la Champions League se disputent avec des adversaires qui eux ont joué… Oui on peut avoir les boules !”