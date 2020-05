Courbis s’oppose à la légalisation des fumigènes dans les stades de football

Mercredi dernier, un rapport a été présenté à l’Assemblée Générale concernant la situation des supporters en France. Une question sur la légalisation des fumigènes dans les stades de football a notamment été mise en avant. Questionné à ce sujet sur RMC Sport, Rolland Courbis s’est opposé à l’utilisation légale des fumigènes dans les stades. Pour rappel, le PSG était le plus gros payeur d’amendes pour utilisation de fumigènes la saison passée (260.000 euros).

“On l’a vu plusieurs fois, parfois ça dure dix minutes (la fumée) parce que suivant l’architecture du stade le fumigène et la fumée n’arrivent pas à sortir. Donc, tu es dans une situation de match, que ce soit pour l’une ou l’autre équipe, où ça te coupe carrément le rythme. Je pensais sincèrement que c’était une blague, mais ce n’est pas une blague, a déclaré Rolland Courbis sur RMC. Autre chose aussi, on est dans une période où le mot ‘santé’ est celui qui est le plus prononcé dans nos dialogues. On a des stades à huis clos et on parle de fumigènes. Vous avez déjà respiré de la fumée ? C’est un cauchemar.”