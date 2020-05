De Sciglio aurait trouvé un accord avec Barcelone (Sport)

Cet été, le PSG va devoir recruter plusieurs latéraux afin de pallier au départ de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, qui arrive en fin de contrat le 30 juin. Et dans cette optique le PSG piste depuis plusieurs mois Mattia De Sciglio, polyvalent latéral de la Juventus Turin. Mais les dirigeants parisiens pourraient devoir se pencher sur d’autres pistes. En effet, selon les informations de Sport, l’Italien (27 ans) aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone sur les bases d’un contrat de trois ans. En catalogne, il viendrait remplacer Nelson Semedo annoncé dans le viseur de plusieurs clubs dont le PSG. Les bonnes relations entre les dirigeants du Barça et de la Juve devraient faciliter ce dossier conclut le quotidien sportif catalan.