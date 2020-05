Des propos de Setién sur Neymar tordus par le Mundo Deportivo et Sport

Quique Setién, entraîneur du FC Barcelone, a répondu aux questions du journaliste Achraf Ben Ayad sur beIN Sports International. Et une des réponses a particulièrement excité les quotidiens catalans Mundo Deportivo et Sport. Ce dernier met à sa une : “J’adorerais pouvoir entraîner Neymar”. Quant au Mundo Deportivo, il ressort “J’adorerais pouvoir entraîner Neymar un jour, c’est évident” avec pour accroche “Sétien se mouille”. Ou comment tordre un discours beaucoup plus commun qu’on voudrait le faire croire dans la presse catalane. L’entraîneur du Barça répondant en fait ce que n’importe quel technicien dirait si on lui demandait s’il voulait un jour entraîner Neymar…

“Evidemment que je serais heureux de pouvoir entraîner Neymar. Absolument. On parle d’un joueur d’un niveau exceptionnel, personne ne peut le nier. Bien sûr que j’aimerais, mais comme n’importe quel autre footballeur. On parle d’un niveau que… heureusement j’ai pu accomplir un de mes rêves : entraîner le meilleur joueur du monde qu’est Leo (Messi). On verra ce qui vient. Mais évidemment, je serais enchanté de le faire.”