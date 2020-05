Di Maria : “Edi Cavani est un attaquant exceptionnel”

Le nouveau magazine du PSG est consacré en très grande partie à Edinson Cavani. Angel Di Maria côtoie El Matador depuis 2015. C’est d’ailleurs lui qui lui a délivré la passe décisive pour son 100e but au Parc des Princes. El Fideo ne tarit pas d’éloges sur l’international uruguayen.

“Edi est un attaquant exceptionnel. Je crois qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur un tel attaquant. Il suffit simplement de l’observer à chaque match. Ses déplacements d’attaquant comme numéro 9 sont extraordinaires. Il y a peu d’avants-centres comme lui. Sur le terrain, Edi est une personne qui veut gagner toujours plus. Il n’est jamais rassasié. Il a l’ambition de se surpasser année après année en gagnant toujours plus de titres et marquant toujours plus de buts.“