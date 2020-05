Di Maria : “Mon plus beau but ? Celui contre Nice”

En cette période de disette de football en France, le PSG multiplie les initiatives pour garder ses supporters éveiller. Cette fois-ci c’est Angel Di Maria qui a répondu aux questions de “Quick Fire”, nouvelle pastille sur le twitter des Rouge & Bleu. Interrogé sur son plus beau but, El Fideo a parlé de celui contre Nice cette saison.

“Mon plus beau but ? J’en ai inscrit plusieurs ! Mais je dirais celui face à Nice cette saison. Je pense que l’enchaînement sur ce but est très difficile à réaliser car il y avait très peu de d’espace. Ça a été un très beau but et très important pour moi.“

L’Argentin a également expliqué sa célébration après les buts. “C’est pour ma femme. En 2008, elle est venue vivre avec moi au Portugal. Le jour où elle est arrivée nous avions un match avec le Benfica. J’ai marqué et j’ai célébré en faisant un cœur avec mes mains. Et depuis je l’ai toujours fait.“