Di Meco : “Après son gros transfert au PSG à 18 ans, Mbappé a confirmé alors que beaucoup auraient explosé”

À seulement 18 ans, Kylian Mbappé est devenu une star mondiale et il a vu son monde changer en passant de Monaco au PSG pour 180 millions d’euros. Un passage d’un monde à l’autre qui aurait pu être difficile à vivre pour le numéro 7 parisien. Mais l’international français a explosé dans le bon sens du terme. De quoi impressionné Eric Di Meco.

“Mbappé ? On tient un futur grand. […] Lui, il a commencé très tôt, il a été champion de France très tôt avec Monaco. Il fait un gros transfert au PSG où derrière il confirme alors que beaucoup auraient explosé avec le transfert qu’il fait à Paris (180 millions d’euros). Après, il est champion du monde en étant un acteur majeur, encense Di Meco sur RMC. Je pense que l’on a le futur grand des prochaines années.[…] Il me semble vachement équilibré, bien entouré et pas prêt à faire n’importe quoi.“