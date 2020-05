Di Meco n’est pas pour une prolongation de contrat de Thiago Silva

Thiago Silva arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Après huit ans au PSG, va-t-il prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu ? C’est en tout cas son souhait même si les dirigeants parisiens ne seraient pas sur la même longueur d’onde. Pour Eric Di Meco, le PSG ne doit pas prolonger son capitaine qui “incarne la lose parisienne“.

“Thiago Silva pour moi, c’est celui qui incarne la lose parisienne malheureusement. Il a été dans toutes les catastrophes parisiennes. Souvent il s’est liquéfié dans ces moments-là. […]Tu as beaucoup de défenseurs centraux qui sont placés sur le côté (Kehrer, ndlr), tu as Diallo qui arrivé l’année dernière, tu as Marquinhos qui joue au milieu mais pour moi, il est énorme derrière, s’enflamme Di Meco sur RMC. Si Thiago Silva s’en va, je pense que tu peux t’en passer. Tu es même pas obliger de recruter un défenseur mais un milieu défensif et comme ça, tu fais redescendre Marquinhos et tu ne t’affaiblis pas.“