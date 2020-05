Diallo : “On aurait aimé fêter ce titre avec tout le monde au Parc”

Pendant le confinement, le PSG a décidé de multiplier les programmes courts afin de proposer du contenu à ses supporters sevrés de football. L’un d’entre eux “Allo…” avec la journaliste Ambre Godillon qui appelle en visio des joueurs afin de connaître leur vie pendant le confinement mais aussi d’évoquer l’actualité des Rouge & Bleu. Ce mardi, place à Abdou Diallo qui est revenu sur le titre de champion de France obtenue par le PSG de façon assez inhabituel.

“Le titre de champion de France ? C’est bizarre et c’est dommage. Mais bon, c’est la situation qui le veut, on fait avec. On aurait aimé fêter ce titre avec tout le monde au Parc forcément, mais c’est comme ça. Tu te dis que tu as travaillé pendant un an et que tu n’as pas ce truc de pouvoir le savourer avec tout le monde. Mais ça reste un titre et on prend, relate le défenseur central. Ce titre, je le dédie aux supporteurs, forcément. Parce que ce sont eux les plus pénalisés, ils avaient leurs abonnements, ils avaient prévu de fêter la fin de saison, qui était plutôt excitante. Ce sont eux les plus frustrés dans l’histoire, alors ce titre est pour eux.“