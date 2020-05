Diani gagnera au PSG 450.000 euros brut par an (L’Equipe)

Conserver une de ses pépites a un coût. Kadidiatou Diani (25 ans), en fin de contrat, a prolongé de trois ans son engagement avec le PSG, bien que courtisée par l’Olympique Lyonnais et les Thorns de Portland. Une bonne nouvelle signée Leonardo, convaincant sportivement et financièrement. Car l’attaquante des Bleues aura désormais un salaire important dans la section féminine : 37.500 euros brut par mois. Soit 450.000€ par an. C’est ce que rapporte lequipe.fr.