Diani : “Mon rêve avec le PSG ? Remporter la Ligue des Champions”

Ces derniers jours, le PSG Féminin a vu quatre de ses joueuses prolonger (Nadia Nadim, Paulina Dudek, Kadidiatou Diani et Formiga). Pour recueillir les impressions des quatre joueuses, les Rouge & Bleu avaient décidé de réaliser un live. Dans ce dernier, Kadidiatou Diani a dévoilé ses ambitions pour son futur sous le maillot de son club de cœur. “J’ai prolongé de trois ans. C’est un club qui va marquer ma carrière. J’espère que dans les prochaines saisons, on va gagner des titres. En tout cas c’est mon objectif. Je veux réaliser de belles et grandes choses avec mon club de cœur. Mon plus gros rêve avec le PSG ? Remporter la Ligue des Champions.“

Après l’internationale française c’est Formiga (42 ans) qui a dévoilé les raisons de son choix de prolonger son contrat d’un an, elle qui vise une septième participation aux Jeux Olympiques – au Japon en 2021 – avec le Brésil. “Mon choix de prolonger ma carrière alors que j’ai 42 ans ? Je veux remporter les trophées qui me manquent avec le PSG. J’ai hâte de retrouver le terrain. Et j’ai envie de terminer ma carrière au PSG. J’ai envie d’apporter mon expérience à mes coéquipières. Les 42 ans, c’est dans la tête. Je ne me suis jamais aussi bien sentie.“