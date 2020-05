Djorkaeff : “J’avais envie de signer un contrat longue durée à Paris. C’est ma ville, mon stade”

Youri Djorkaeff n’a passé qu’une seule saison au PSG (1995-1996) mais il a marqué l’une des plus belles pages de l’histoire des Rouge & Bleu avec la victoire en finale de la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe. Invité de Team Duga sur RMC, “Le Snake” est revenu sur son passage sous le maillot parisien et regretté de n’être resté qu’un an.

“Lors de mon dernier match je savais que j’allais partir. Je partais avec une certaine nostalgie parce que Paris ça a été quelque chose d’assez énorme pour moi. J’aurais aimé que les dirigeants viennent me voir au mois de décembre pour me proposer un contrat longue durée de rester à vie à Paris. C’est ma ville, mon stade. […] Pourquoi je ne suis pas resté plus ? J’avais deux ans de contrat mais j’ai eu une rencontre extraordinaire avec Massimo Moratti (ex-président de l’Inter). L’Inter c’était aussi mes couleurs, j’ai grandi avec ses couleurs-là.“