Pour Domenech, la Champions League qu’avec de l’entraînement “ça peut être compliqué”

Hier, l’Equipe expliquait que le PSG comptait reprendre l’entraînement le 22 juin prochain afin d’avoir un mois et demi de préparation pour finir la Ligue des Champions – mais également les deux finales de Coupe – qui doivent se jouer en août. Pour Raymond Domenech, ce calendrier est le bon pour les joueurs parisiens même s’il serait bien que les deux finales de Coupe se jouent pour avoir du rythme dans les jambes.

“Un retour à l’entraînement le 22 juin, une bonne chose ? Oui, ça fera un mois, un mois et demi de préparation. Mais le seul problème ce sera les matches amicaux. Les étapes de la préparation ça va être d’abord les tests ensuite de la préparation individuelle. Quand est-ce qu’ils pourront s’entraîner collectivement ? Avoir des matches de préparation ?, s’interroge l’ancien sélectionneur des Bleus dans l’EDS. Arriver et n’avoir fait que de l’entraînement et commencer directement avec le match de Ligue des Champions contre une équipe qui aura peut-être fait des matches, ça peut être compliqué. […]On espère qu’il pourra y avoir la finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue pour le PSG avant son quart de finale de C1.“