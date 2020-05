Dossena : “J’aimerais que Cavani puisse retourner en Italie”

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani ne sait pas s’il va poursuivre l’aventure avec le PSG pour une huitième saison. Ces derniers jours on avance que la piste la plus chaude pour l’avenir d’El Matador serait l’Inter Milan. Pour Andrea Dossena – ancien coéquipier de Cavani à Naples – le club milanais serait un bon point de chute pour l’international uruguayen (33 ans).

“Cavani, c’est sûr qu’il ne doit pas du tout penser à prendre sa retraite. J’ai lu qu’il y avait deux options pour lui. L’Atlético de Madrid et l’Inter. Il travaillerait dans les deux cas avec deux managers exceptionnels (Simeone, Conte) qui peuvent obtenir 1000% de chaque joueur. Dans les deux cas, il trouverait une excellente destination, relate l’ancien défenseur dans des propos relayés par BeIN Sports. J’aimerais qu’il puisse retourner en Italie, travailler avec Antonio Conte comme manager et Lukaku comme attaquant. Ce serait une paire très intéressante. Mais s’il rejoignait l’Atlético, il travaillerait avec Simeone et vivrait des années glorieuses.“