Dossier Alex Telles – Le président du FC Porto se dit pas au courant d’un accord

Qu’en est-il du dossier Alex Telles ? Si le journal sportif portugais A Bola a affirmé hier qu’il y avait une accord conclu entre le FC Porto et le PSG pour le latéral gauche italo-brésilien de 27 ans sous contrat jusqu’en 2021, à la hauteur de 25M€, leparisien.fr expliquait dans l’après-midi que “rien n’était fait entre Paris et celui qui est aussi convoité par deux autres cadors européens“. Depuis, le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a quelque peu enfoncé le clou via O Jogo : “Un accord pour Alex Telles ? Non. Vous devez demander à A Bola, eux ils savent, moi je ne sais rien”, a lancé le président du club lusitanien. Affaire à suivre donc.