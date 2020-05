Ducrocq : “Le PSG veut des joueurs qui athlétiquement ont l’énergie pour défendre en avançant”

En fin de contrat au PSG, l’avenir de Thiago Silva reste mystérieux parce que c’est un joueur cher en salaire et qu’il a 35 ans. Mais selon son agent, Paulo Tonietto, le défenseur central a encore de belles années devant lui au plus haut niveau. L’actuel capitaine du PSG pourrait à son avis tenter d’imiter un Paolo Maldini. “Thiago a encore cinq ans devant lui pour continuer à jouer, mais il n’y a rien de précis quant à une éventuelle équipe où il mettrait fin à sa carrière”, avait déclaré le représentant. Un discours hors sol pour l’ancien milieu de terrain du PSG Pierre Ducrocq.

“Tu ne peux pas prévoir ça. Qu’on puisse dire qu’un joueur de cet âge est compétitif au jour où on parle d’accord, mais comment présager qu’à 36, 37, 38, 39, 40 ans il sera compétitif ? Chaque année va parler pour la suivante. C’est stupide de se projeter sur cinq ans. D’ailleurs, même pour un garçon de 20 ans tu ne sais pas ce qu’il va se passer”, a commenté Pierre Ducrocq sur RMC. “Je suis de ceux qui ont adoré Thiago Silva. Mais je pense qu’aujourd’hui il est un joueur qui fait beaucoup reculer le PSG dans les grands matches. C’est un fait, on l’a vu. Et c’est pour ça que le PSG veut passer à autre chose avec des joueurs qui athlétiquement ont l’énergie pour pousser les blocs plus bas qu’avec Silva par le passé et défendre en avançant. Le choix de Paris se justifie sportivement.”