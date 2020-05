Emery : “Au PSG, ils ont un président très intelligent et aux idées claires”

Très présent médiatiquement, Unai Emery commente abondamment l’actualité et les affaires de ses anciens clubs comme le PSG. Ainsi, le prédécesseur de Thomas Tuchel a accordé un long entretien au journal espagnol AS. Le technicien basque y explique que le PSG peut gagner la Ligue des champions. “Bien sûr qu’il le peut. J’ai eu la chance d’entraîner l’équipe pendant deux ans, dont une année durant laquelle nous avons été proches de passer les huitièmes de finale, mais le moment n’a pas été en notre faveur. Là-bas ils ont en tête de faire quelque chose d’important en Ligue des champions, et le jour viendra où ils seront couronnés champions d’Europe. En plus, ils ont un président très intelligent et qui a les idées claires pour le PSG. Moi je recommanderais aux entraîneurs qui en auraient l’opportunité d’aller au PSG parce que c’est un très grand club. J’aimerais qu’un entraîneur espagnol y aille et y triomphe.”

Concernant Kylian Mbappé, l’ancien entraîneur du PSG estime que le champion du monde aura besoin d’aller chercher ailleurs certaines choses. “Bien sûr qu’il a la capacité à marquer une époque au Real Madrid. Quel championnat je lui conseillerais ? Quand j’étais en France j’adorais qu’il y soit. Quand j’étais en Angleterre, j’aurais aimé qu’il y soit. Si je retourne en Espagne, je voudrais qu’il y soit. Par rapport au PSG, il doit y avoir des choses qui le comblent et d’autres non. C’est à ce niveau que le Real peut agir. En Espagne on a la chance d’avoir les deux plus gros clubs. J’aimerais qu’ils continuent d’avoir les meilleurs joueurs. Sera-t-il Ballon d’or ? Je ne sais pas si Mbappé sera Ballon d’or. Il a l’âge, les capacités et le talent pour atteindre un tel niveau, mais je n’oserai pas l’affirmer catégoriquement.“

Unai Emery est plus catégorique au sujet de Neymar Jr qu’il voit devenir n°1 mondial : “Il est vrai que Cristiano ou Messi sont toujours au sommet du football, mais pour moi Neymar est le principal candidat pour le devenir.”

Quant à Jesé… “il est vrai que lui voyais de belles perspectives, mais les circonstances ont tout stoppé. Il est encore temps pour lui de démontrer son plein potentiel. Et j’aimerais bien que ça arrive parce que c’est un bon mec, et il doit profiter de l’opportunité car une carrière de footballeur se termine rapidement.”