En cas de départ de Thiago Silva, Leonardo a sondé le défenseur du LOSC, Gabriel (J.Maynard)

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’avenir de Thiago Silva reste toujours flou. Désireux de poursuivre sa carrière au PSG, le joueur de 35 ans a d’autres prétendants intéressés par son profil (l’AC Milan et Fluminense sont évoqués par plusieurs médias). Et en cas de départ de l’international brésilien, Leonardo sera à la recherche d’un défenseur central. Et selon les informations du journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, le directeur sportif parisien a sondé “il y a quelques semaines” le défenseur du LOSC, Gabriel Magalhães (34 matches disputés toutes compétitions confondues). Cependant, le journaliste de TF1 précise que le dirigeant des Rouge et Bleu n’est pas allé plus loin qu’une simple prise de température.

Sous contrat avec le club nordiste jusqu’en 2023, le défenseur brésilien de 22 ans est l’une des grandes satisfactions de la saison du LOSC. Cependant, Everton reste en pôle position dans ce dossier, tandis que le SSC Napoli suit de près le profil du défenseur brésilien.