Et maintenant Sport imagine une négociation Neymar contre Dembélé

C’est une obsession. Le FC Barcelone n’a jamais accepté ni digéré le départ de Neymar Jr au PSG. Depuis des années maintenant l’idée d’un retour est évoquée. Parfois, comme l’été dernier, non sans raison. Ce dimanche encore le journal catalan Sport empile des articles (comme les attaquants pour le Barça) sur le sujet.

Le FC Barcelone était disposé à revenir à la charge pour Neymar avant la crise sanitaire et économique, nous ressert le quotidien sportif, car tous, dirigeants et vestiaire, souhaitent le revoir sous le maillot azulgrana. Alors, il va falloir décider car l’opération de recrutement à 60M€ de Lautaro Martínez est en marche. Mais aussi celle concernant Miralem Pjanic (rappelons que le Barça a la plus grosse masse salariale au monde avec plus d’un demi milliard par an). Avant le 30 juin, le Barça doit déjà vendre pour 100M€ en joueurs pour équilibrer ses comptes. Autant dire que signer Neymar semble économiquement de l’ordre du fantasme même si à Barcelone on pense que c’est lui qui pourra refaire gagner la Ligue des champions au club.

“L’hypothèse Neymar n’est possible qu’avec une négociation autour d’un troc important de joueurs”, écrit Sport (pour changer). “Et il y a des indicateurs qui laissent penser que des joueurs intéressent le PSG.” Mais l’idée du Barça est d’attendre la fin juillet pour voir, ajoute le média (cela ne mange pas de pain) : “Rien n’est décidé aujourd’hui.” Ce n’est pas tout, Sport affirme que le PSG veut Ousmane Dembélé (23 ans), même s’il est encore blessé aujourd’hui. Tout cela dans le cadre d’une “francisation” de l’effectif… “Reste à savoir si le PSG fera un pas en avant qui faciliterait une négociation dans le cadre d’un échange de footballeurs avec Neymar”, explique le journal catalan qui doit prendre Leonardo pour un fou.