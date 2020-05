Eyraud : “Kamara au PSG ? Je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l’effectif”

Jeudi, l’Equipe expliquait que Boubacar Kamara avait tapé dans l’œil de Nasser al-Khelaïfi et Leonardo et que le PSG pourrait passer à l’attaque cet été. Invité de RMC, Jacques-Henri Eyraud – président de l’OM – a évoqué cette piste en bottant en touche.

“Non, je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l’effectif. Et encore une fois, de toute façon, une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur, raconte Eyraud sur la radio sportive. Tant qu’il n’y a pas d’alignement entre ces trois acteurs, ce n’est pas possible. Ce que je veux, c’est qu’il y ait cet alignement, qu’on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n’est pas si facile que ça.“