Fabregas : “Mbappé est un garçon très ambitieux, il veut être le meilleur”

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. Fan du club et de Cristiano Ronaldo dans sa jeunesse, Mbappé est le rêve avoué des dirigeants madrilènes pour devenir “la star” de l’effectif madrilène et ainsi reprendre la place de son idole CR7. Et pour Cesc Fabregas, l’attaquant s’intégrerait très bien dans l’équipe de Zinedine Zidane. “C’est un garçon très ambitieux. Il veut être le meilleur. Et au vu de sa façon de jouer, il s’intégrerait très bien dans une équipe comme celle du Real Madrid“, assure le milieu monégasque dans une interview accordée à la RTVE.