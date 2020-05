Féminines – Katarzyna Kiedrzynek annonce son départ du PSG

Après sept années passées au sein des féminines du PSG, la gardienne des Rouge et Bleu, Katarzyna Kiedrzynek – qui arrivait en fin de contrat – a annoncé son départ du PSG via son compte Twitter. Elle devrait prendre la direction de Wolfsburg en Allemagne. Dans une vidéo, la Polonaise a remercié le PSG ainsi que les supporters des Rouge et Bleu en se remémorant ses meilleurs souvenirs avec le maillot parisien (voir vidéo ci-dessous).

“Bonjour mes amis, mes chers supporters. Comme vous le savez depuis quelques temps, je suis en fin de contrat avec le PSG. Je voulais vous faire passer ce petit message parce que je ne voulais pas partir sans rien vous dire. Ces sept années à Paris étaient incroyable. Bien sûr, il y avait des bons et mauvais moments. Je voulais vous passer un message avec mon coeur et vous remercier pour toutes ces années de soutien […] Ce club et ce pays sont ma deuxième maison. J’espère qu’un jour je vais revenir ici pour encourager l’équipe ou être avec vous dans le stade pour chanter. Là, je suis obligée de dire au revoir à Paris, merci pour tout et allez Paris.”