Féminines : Les Lyonnaises sacrées championnes de France (RMC Sport)

Comme pour la Ligue 1 et la Ligue 2, la D1 Féminine a été stoppée par la Fédération Française de Football (FFF). Mais contrairement aux hommes, le titre de D1 Arkema n’avait pas encore été attribué. Et selon les informations de RMC Sport, c’est chose faite. En effet, la FFF a décidé d’attribuer le titre de champion de France à Lyon. C’est donc le 14e titre consécutif pour les joueuses de Jean-Michel Aulas. Avant l’arrêt de la compétition, les Lyonnaises étaient leader avec trois points d’avance sur le PSG. Et à deux jours près, les deux équipes s’affrontaient lors de la 17e journée. Une victoire parisienne aurait peut-être tout chamboulé. Mais ça, on ne le sera jamais. Pour conclure, Lyon et le PSG se qualifient pour la prochaine édition de la Women’s Champions League.