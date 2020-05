Formiga : “À la maison, j’invente les choses”

A 42 ans, Miraildes Maciel Mota dite “Formiga” a choisi de rempiler pour une année au PSG afin d’aller jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021. En attendant, la travailleuse brésilienne du milieu de terrain parisien, confinée, tente par tous les moyens de conserver la forme afin de retrouver aussi vite que possible du rythme.

“Je suis le programme que le club a envoyé et j’essaie de le faire de la meilleure façon possible afin que, lorsque l’entraînement revienne, je n’ai pas à souffrir beaucoup en raison de la perte de masse musculaire et physique. Bien sûr, nous perdons la partie ballon avec ce confinement, c’est donc comme si on allait faire une pré-saison, principalement sur des questions de rythme. À la maison, j’invente les choses. Comme je n’ai pas de barre, je prends le manche à balai, je remplis des bouteilles d’eau pour faire du poids. J’ai fait une échelle ici au milieu de la pièce pour réaliser des exercices, je vais au parking de l’immeuble où j’habite pour faire des choses. Je vais aussi périodiquement dans la rue courir pendant seulement une heure… On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a”, explique la joueuse du PSG à Folha.