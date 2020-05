France Football confirme la piste Bakayoko, qui est aussi dans le viseur du FC Séville

Ces derniers temps, le nom de Tiémoué Bakayoko est revenu avec insistance du côté des rumeurs mercato autour du PSG. Prêté par Chelsea à Monaco cette saison, le milieu de terrain ne verra pas l’AS Monaco lever son option d’achat (45 millions d’euros) rapporte France Football. L’hebdomadaire sportif confirme que le PSG – “qui cherche à se renforcer au milieu de terrain avec un impact player capable de récupérer et de se projeter” – est l’une des possibles destinations pour l’international français. Des contacts entre Leonardo et les différentes parties de ce dossier “ont eu lieu“ indique FF. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier, Le FC Séville s’intéresse aussi à lui. Le club anadalou “a pris des renseignements et pourrait accélérer sur ce dossier dans les prochaines semaines en cas de qualification en Ligue des champions (actuellement 3e).” France Football conclut en expliquant que Bakayoko est une des pistes crédibles du PSG pour renforcer son milieu de terrain, avec Thomas Partey et Wilfred Ndidi.