France Football confirme l’intérêt du PSG pour Sergiño Dest (Ajax)

Avec le départ – en fin de contrat – de Thomas Meunier, le PSG cherchera à recruter au poste de latéral droit afin de venir concurrencer Colin Dagba et Thilo Kehrer. Et le club de la capitale pourrait se positionner sur le jeune défenseur de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest (19 ans, sous contrat jusqu’en 2022). Comme annoncé par De Telegraaf le 17 mai dernier, le PSG fait partie des nombreux prétendants (FC Barcelone, Borussia Dortmund et Bayern Munich) intéressés par le profil du joueur de 19 ans. Une information confirmée par France Football sur son site internet.

En effet, FF précise que “des discussions existent entre le club champion de France et l’entourage du joueur mais aucune offre n’a encore été transmise à l’Ajax.” De son côté, le joueur “voit d’un bon oeil l’intérêt parisien, à la fois comme une nouvelle étape pour sa carrière que comme une opportunité d’avoir du temps de jeu”, indique FF, qui précise qu’un transfert de l’international américain (3 sélections) pourrait se réaliser autours des 20M€.

Statistiques 2019-2020 de Sergiño Dest*

Eredivisie : 20 matches disputés (1.445 minutes) – 5 passes décisives

: 20 matches disputés (1.445 minutes) – 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (404 minutes)

: 5 matches disputés (404 minutes) Ligue Europa : 2 matches disputés (180 minutes)

: 2 matches disputés (180 minutes) Coupe des Pays-Bas : 4 matches disputés (360 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 4 matches disputés (360 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive SuperCoupe des Pays-bas : 1 match disputé (90 minutes)

Source : Transfermarkt