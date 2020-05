Gary Neville dézingue Di Maria sur son passage à Manchester United

Angel Di Maria n’a passé qu’une saison à Manchester United (2014-2015). Cette année en Angleterre a très certainement été la pire de sa carrière et de sa vie. Hier, sa femme – Jorgelina Cardoso – n’a pas hésité a tapé très fort sur la ville de Manchester “C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. […] Je n’aimais rien. Les gens sont tout blancs. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer. […] Là-bas, il fait nuit à deux heures de l’après-midi.”

Des propos qui ne sont pas restés lettre morte outre-Manche. Gary Neville – légende de United (1992-2011) n’a pas hésité à “dézinguer” El Fideo. “Nous entendons ces histoires de temps en temps, lorsqu’un joueur a très mal joué, comme Di Maria l’a fait à Manchester United, il était horrible. Pourtant j’avais de grandes attentes et une sorte d’excitation quand il est venu au club, en pensant que nous avions signé un top joueur. Mais il n’a jamais été intéressé dès le premier jour“, fulmine Neville sur Sky Sports.