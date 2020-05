Gonzalez : “Nous perdons des joueurs importants chaque année au PSG”

Comme la LFP, la Ligue de Handball a décidé de mettre un terme à la saison de Lidl StarLigue et titré le PSG. Le Handball a même été plus loin en déplaçant le Final Four de la Ligue des Champions en décembre, en plein milieu de la saison 2020-2021 ! Le PSG va ainsi voir plusieurs joueurs le quitter cet été et disputé ce Final 2019-2020 avec un autre maillot. Raul Gonzalez – entraîneur du PSG Handball – explique être habitué à ces changements.

“Nous sommes habitués à des changements continus. Nous perdons des joueurs importants chaque année à Paris. […]Nous aurons une équipe différente. C’est un peu plus bizarre pour le spectateur ou la presse que pour les entraîneurs, relate le coach espagnol dans une interview accordée à Bolsamania. Il s’est ensuite penché sur la pression due au rêve de remporter la EHF Champions League, qu’il a remporté avec le Vardar Skopje en 2017. “Je suis jeune en tant qu’entraîneur et il y a une différence entre l’entraînement de Vardar ou du PSG. Avec Vardar, vous avez eu plus de temps pour vous préparer aux matches de Champions League, c’est plus cool. À Paris c’est différent, la ligue est plus dure et vous ne pouvez pas vous reposer. Vous avez peu de temps pour vous préparer aux matches européens. Parfois, vous apparaissez en Champions League sans une préparation optimale. La première année est difficile.“