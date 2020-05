Gueye : “Le titre de Ligue 1 est mérité même si la situation est bizarre”

Sacré champion de France pour la deuxième fois de sa carrière – après son titre avec le LOSC en 2011 – Idrissa Gueye est devenu l’un des titulaires indiscutables dans le onze de Thomas Tuchel (31 matches toutes compétitions confondues). Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du PSG, le milieu de terrain parisien est revenu sur l’attribution de ce neuvième titre de l’histoire des Rouge et Bleu.

“Bien sûr qu’on savoure. C’est vrai que ça fait bizarre de ne pas être avec nos coéquipiers et les gens du club pour fêter ça bien comme il faut. Mais voilà, c’est cette période qui fait qu’on doit rester chez nous mais on savoure avec les gens qui sont proches de nous. On essaye un peu de vivre ce moment-là. Fêter ce titre avec les coéquipiers ? Comme vous le savez, on a un petit groupe WhatsApp donc on a tous envoyé des messages, photos et vidéos pour se rappeler des moments de la saison et surtout essayer de vivre ça ensemble. C’est clair qu’on aurait aimé être tous ensemble. Surtout c’est mérité parce qu’on a fait une bonne saison même si cette situation est bizarre.”

Et à l’instar du président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – et du capitaine – Thiago Silva – Idrissa Gueye a dédié ce titre aux personnels soignants. “Je dédie déjà à toutes les personnes qui supportent le club partout dans le monde, à tous les Sénégalais qui supportent le PSG, et surtout à toutes les personnes qui se battent contre cette maladie et qui essayent de trouver des solutions pour nous aider à sortir de cette situation. Je pense aux aides soignants, à toutes ces personnes qui mettent leur vie en risque pour essayer de sauver le monde.”

Statistiques 2019-2020 d’Idrissa Gueye