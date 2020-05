Haaland heureux que le PSG lui ait permis de mieux faire connaître la méditation…

Le 11 mars 2020, le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant le Borussia Dortmund d’Erling Haaland. En réponse à une posture yogi du double buteur norvégien à l’aller, les joueurs du PSG prenaient la même pose relaxante sur la pelouse du Parc des Princes. Cette zen attitude augurait involontairement de ce que les gens devraient porter en eux pour supporter le confinement à suivre… Mais ce soir là, il était question de chambrer Erling Haaland et ses partenaires du BVB. Interrogé sur ESPN sur ce point, l’attaquant a répondu avec flegme et humour : “Je pense qu’ils m’ont beaucoup aidé à faire connaitre la méditation dans le monde et à montrer au monde entier que la méditation est une chose importante, donc je suis reconnaissant de m’avoir aidé avec ça.”