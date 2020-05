Hakimi, Silva, Kouassi, Koulibaly, Cavani, Icardi, Mbappé… Ménès fixe les priorités pour le PSG

Remis d’une nouvelle épreuve de santé avec le Covid-19, Pierre Ménès s’est replongé dans l’actualité du football avec entrain. En termes de mercato, le journaliste indique le cap au PSG : Signer Tanguy Kouassi (17 ans) en fin de contrat aspirant, renforcer le côté droit avec Achraf Hakimi (sous contrat avec le Real Madrid), mettre de côté le dossier Kalidou Koulibaly (Naples) trop cher, considérer des prolongations de contrat de Thiago Silva et d’Edinson Cavani s’ils baissent très largement leurs salaires, et lever l’option d’achat de Mauro Icardi en cas contraire.

“Thiago Silva reste un joueur très performant en Ligue 1. On peut estimer que la charnière titulaire pour la Ligue des champions c’est Marquinhos-Kimpembe. S’il accepte de réduire son salaire, Thiago Silva peut rester dans l’effectif. Mais l’important pour le PSG c’est de signer Tanguy Kouassi ! S’il faut claquer 100 millions pour avoir Koulibaly qui a 28 ans… Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution, a commenté Ménès lors du CFC. Il faut changer les latéraux. Meunier et Kurzawa peuvent et doivent partir. Maintenant, je pense que le PSG a plus à investir sur Achraf Hakimi que Kalidou Koulibaly. On parle aussi d’Alex Telles. Devant, je pense qu’il faut donner la préférence à Mauro Icardi juste parce qu’il est plus jeune. Maintenant si Cavani baisse de 50% son salaire pourquoi pas… Le Real Madrid peut-il relancer Kylian Mbappé ? Avec la crise économique je me demande bien qui serait capable de mettre 200M€ ! Personne ne peut s’offrir les services d’un joueur dont le PSG n’est pas vendeur. Mbappé va forcément rester. Peut-être qu’il ira au bout de son contrat… peut-être qu’il va prolonger. Cela dépendra du parcours du PSG en Ligue des champions cette année et la saison prochaine.”