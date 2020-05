Officiel – Abalo poursuivra sa carrière à Elverum

Alors qu’il avait envisagé dans un premier temps de mettre un terme à sa carrière en juin, l’ailier droit du PSG Handball – Luc Abalo – a décidé de changer ses plans suite à la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19. En fin de contrat avec le PSG, l’international français a décidé de signer un dernier contrat avec Elverum (Norvège), comme l’avait annoncé plus tôt Le Parisien. Une information confirmée par le club norvégien sur son compte Instagram. L’objectif du joueur de 35 ans sera de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo – reportés en 2021 – avec l’Équipe de France. Arrivé en 2012 au PSG, Luc Abalo a notamment remporté sept championnats, dont six consécutivement avec le maillot des Rouge et Bleu.