Herrera espère encore connaître des victoires cette saison sur le terrain et avec les supporters

Entre les multiples blessures et la saison stoppée mi-mars pour cause de pandémie de Covid-19, la première année d’Ander Herrera au PSG aura été jusqu’ici une accumulation de frustrations. Même si le milieu de terrain se sent bien à Paris où il a remporté son premier titre de champion. Maintenant, l’ancien mancunien croise les doigts pour que la situation sanitaire permette des joies et des communions sur le terrain et avec les supporters du PSG.

“Pour être honnête, le titre, je ne l’ai pas célébré. J’adore le football mais j’aime jouer au football et gagner des trophées sur le terrain, a expliqué Ander Herrera à ESPN. Bien sûr, c’est bien d’avoir un titre de plus mais ce n’est pas pareil. Je voulais célébrer cela avec nos fans et mes coéquipiers. Je n’ai pas remporté de titre de champion depuis que je suis professionnel. A Manchester, nous avions la possibilité de gagner des trophées mais pas la Premier League, donc j’attendais ça avec impatience mais nous ne pouvions pas le faire sur le terrain. Après, je pense que c’est bien mérité car nous avions 12 points d’avance sur Marseille. Maintenant j’espère que nous pourrons être sur le terrain afin de décrocher des titres en coupe, avec les fans dans le stade. Et puis voyons si nous pouvons aussi nous battre pour la Ligue des Champions. Pour être honnête, c’est assez triste de remporter mon premier titre de champion comme ça.”