Herrera : “On ne peut pas faire la saison dont on rêvait”

Arrivé au PSG l’été dernier, Ander Herrera a connu une première saison tronquée par les blessures (18 matches disputés toutes compétitions confondues). Mais le joueur de 30 ans (sous contrat jusqu’en 2024) a remporté son premier titre de Ligue 1 avec le maillot des Rouge et Bleu. Dans une interview accordée à PSG TV, le milieu de terrain des Rouge et Bleu s’est exprimé sur la qualité du groupe parisien.

“C’est triste, parce qu’on avait fait une très bonne saison. Je pense qu’on a un groupe très, très fort, très uni et nous avons beaucoup de joueurs qui sont des joueurs d’équipe, qui pensent à l’équipe. Même les stars de l’équipe étaient très concentrées pour faire la meilleure saison possible. On a gagné contre Dortmund, tout le monde était très content, très optimiste pour le reste de la saison, avec le groupe qu’on avait créé. Malheureusement, c’est fini tout ça. On ne peut pas faire la saison dont on rêvait.”

Dans cet entretien, Ander Herrera a tout de même relativisé cet arrêt des compétitions en raison de la crise sanitaire causée par le Covid-19. “C’est difficile de ne pas penser au fait qu’on ne puisse plus jouer. Et je pense que pour les supporters du PSG, c’est la même chose. mais on doit être très sensibles à la situation mondiale, parce que le plus important, c’est évidemment la santé de tout le monde.”

