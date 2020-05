Heskey : “Mbappé est un joueur phénoménal”

Emile Heskey – légende de Liverpool (2000-2004) – a été interrogé sur quel jeune joueur prometteur devait engager Liverpool entre Jadon Sancho, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et pour l’ancien attaquant, les Reds devraient se pencher sur l’international anglais. “Je choisirais Sancho pour Liverpool, parmi les trois“, indique Heskey dans des propos relayés par Goal avant tout de même d’encenser le numéro 7 parisien.

“Mbappé est un joueur phénoménal, qui ne cesse de progresser et qui ne fera que s’améliorer. Il se concentre davantage pour rester régulier, et ce qu’il fait à cet âge est tout simplement phénoménal. C’est difficile, parce que pour Liverpool, vous choisiriez un joueur qui est plus sur le côté que dans l’axe. Je vais patriotique et dire que Sancho serait formidable, étant un joueur anglais et c’est quelqu’un qui divertit. Je dirais que quelqu’un comme ça serait formidable de prendre l’aile et de terroriser les défenses.“