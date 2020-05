Hoarau : “Mon passage au PSG a été un grand moment dans ma vie d’homme”

Ancien du PSG, Guillaume Hoarau a grandement apprécié son passage au sein du club de la capitale de 2008 à 2013. L’ex attaquant des Rouge et Bleu a notamment connu l’ère Colony Capital ainsi que le début du projet QSI. Lors d’un live Instagram avec le supporter parisien – Sabri Parisien ou Rien – l’actuel avant-centre des Young Boys de Berne s’est exprimé sur sa période parisienne.

“C’était une époque de folie. Moi, je vous (les supporters) aime encore plus. Quand t’es joueur, tu ne t’en rends pas compte parce que tu fais ton taf. Et dans une équipe, les joueurs viennent et partent et les supporters, eux, ont un amour inconditionnel au club. Peu importe qui joue, tant que le club gagne les supporters sont là. Mais c’est vrai que lorsque je suis parti j’ai reçu des messages, j’en reçois encore aujourd’hui. Je me rends compte que mon passage au PSG a été apprécié. Tant mieux, ça a été un grand moment dans ma vie d’homme. J’ai eu aussi la chance de toucher la Tour Eiffel.”

Pour Guillaume Hoarau, la ville de Paris se devait d’avoir une grand club, à l’image des autres capitales européennes. “Quand t’es joueur ce qui reste à la fin ce sont les trophées. Je pense que ce qu’il manquait à Paris, c’était ça. Dans toutes les villes d’Europe, les capitales ont un grand club, c’est ce qu’il manquait. Ils (les Qataris) ont fait ce qu’il fallait pour ramener les trophées à Paris. Même si je ne fais plus partie de l’aventure, à chaque titre de champion du PSG c’est comme si il était un peu pour moi aussi, comme dans tous les clubs où je suis passé. Mais Paname ça reste Paname,c’est pour ça que j’ai fais cette chanson.”