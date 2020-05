Houlié : “On a fait le tour des stades qui craquaient beaucoup de fumigènes, zéro déclaration de brûlure”

Un rapport a été présenté ce mercredi à l’Assemblée nationale sur la situation des supporters. Il porte de nouvelles façons de faire. Co-auteur du rapport, Sacha Houlié (31 ans) député LREM de la Vienne a expliqué au micro de RMC les axes proposés. Parmi eux, un appel à “ouvrir une phase d’expérimentation en vue de préparer la légalisation d’un usage encadré des engins pyrotechniques dans les tribunes” qui a fait parler hier.

“On propose de supprimer les sanctions collectives. Stop aux fermetures de tribunes pour tout le monde, les sanctions seraient individuelles”, a déclaré le député de la majorité. “Aujourd’hui les clubs font la chasse aux fumigènes parce qu’ils sont responsables au civil comme au pénal en cas de brûlure et doivent payer en tant qu’organisateur. Nous disons qu’il faut autoriser le craquage dans le bas des tribunes, en l’organisant avec les services incendies. En revanche, au sein de la tribune, du groupe de supporters, c’est le président de l’association qui est responsable civilement et pénalement s’il y a un problème. […] On a fait le tour des stades qui craquaient beaucoup de fumigènes, il y a eu zéro déclaration de brûlure. Il y a les fumigènes froids dont on souhaite poursuivre l’expérimentation”.