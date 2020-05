Houllier dénonce “un axe OM – PSG” qui complote contre Lyon

C’est dans le confort de la chaîne du club – OLTV – que Gérard Houiller, conseiller du président Jean-Michel Aulas, a vendredi soir dénoncé dans une forme de paranoïa un “complot pour éliminer l’Olympique Lyonnais”. Le bras droit de JMA évoquant même “un axe OM – PSG”, et autres “arrangements entre amis” pour œuvrer contre les intérêts de l’Olympique Lyonnais : “Il y a un axe entre l’OM et le PSG et il a frappé fort. Il s’est mis des alliés de son côté avec des arrangements entre amis et je pense que c’était surtout un complot, un plan pour éliminer l’OL.”

“Ce sera étouffé, car je dirai que l’Etat est présent et partie prenante. J’ai suivi toutes les conférences de presse d’Emmanuel Macron ou Edouard Philippe et on n’a jamais parlé de sport. Et comme par hasard, sur la dernière, on dit que le championnat ne pourra pas reprendre. C’était la première fois que l’on parlait de sport. J’ai trouvé ça un peu bizarre“, explique Gérard Houiller (ancien entraîneur du PSG) dans la ligne de communication tracée par le président de l’OL. “Je ne pense pas que l’on reprenne en France, car des gens sont têtus et obstinés et en font une affaire personnelle d’autant plus que cela arrange beaucoup de monde. Voir l’OL en difficulté, Saint-Etienne sauvé, Nice européen, cela fait plaisir à beaucoup de gens.” Les retrouvailles sur le terrain s’annonce tendues entre le PSG et Lyon… Le prochain rendez-vous officiel restant une finale de la (dernière) Coupe de la Ligue. Un choc qui décidera de la participation de l’OL à l’Europa League.