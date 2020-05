Houllier : “Si ça ne reprend pas en Italie ou en Espagne, la Champions League est morte”

Gérard Houllier, premier entraîneur à avoir fait du PSG un champion de France, conseille aujourd’hui le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Invité d’Europe 1 Sport, dimanche soir, l’ancien coach a apporté sa grille de lecture sur la situation actuelle et la Ligue des champions.

“Il va falloir deux ans pour se relever. La saison prochaine va être difficile. Il faudra deux ans pour que tout se remette en place, a pronostiqué Houllier sur les ondes. Maintenant, je trouve qu’en France on a été hâtif. On ne peut pas dire ce qui va se passer dans 15 jours. Les Allemands reprennent, les Portugais vont reprendre, les Anglais ont la volonté de reprendre, l’Espagne, l’Italie… On avait jusqu’à la première semaine de juin. On aurait même pu jouer le championnat du 15 juin au 15 juillet. On aurait encore pu attendre, c’est tout. […] Je pense que le sport représente énormément pour un pays, pour tous les pays. Quand on a gagné une Coupe du monde, cela a eu un retentissement mondial. Je crois qu’on aurait pu avoir une réflexion plus pesée, plus lente. En fait, on est guidés par ce qu’il se passe sur le plan sanitaire, peut-être que les Anglais ne pourront pas reprendre, peut-être que les Italiens et les Espagnols non plus, mais au moins ils auront attendu jusqu’au bout. […] La reprise de la Ligue des champions pour les clubs français ? Si on rejoue en août, les clubs français auront fait cinq mois d’entraînement individuel, un mois d’entraînement collectif si tout se passe bien en juillet… et ensuite ils disputeront une compétition après avoir passé six mois sans jouer (moins de 5 mois, ndlr), forcément, que ce soit pour le PSG ou Lyon, ce serait un handicap énorme ! L’UEFA a une réunion le 27 mai qui sera décisive et qui va dépendre de ce qu’il se passe en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Si ça ne reprend pas en Italie ou en Espagne, la Champions League de cette année sera morte.”