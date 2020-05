Icardi au PSG, l’affaire se boucle (Corriere dello Sport)

“Icardi, l’Inter et le PSG, on boucle” l’affaire. C’est le titre que l’on trouve en page 14 du Corriere dello Sport ce vendredi : “L’histoire entre Icardi et le club milanais est sur le point de s’achever, il reste à Paris. L‘accord pour le rachat de l’Argentin par les Français a été trouvé. Les Nerazzurri vont percevoir entre 60 et 65 millions (avec des bonus accessibles)”. Il y a possiblement dans l’accord un pourcentage à la revente en échange du rabais effectué (l’option d’achat était de 70M€) par l’Inter Milan. En outre, si le PSG devait vendre Mauro Icardi à un club italien il devrait 15M€ plus à l’Inter Milan. Au PSG, le buteur argentin âgé de 27 ans aura un salaire de 10 millions d’euros par saison quatre ans.